Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за ливня

Бригады и специализированная техника Мосводостока дежурят на улицах Москвы из-за ливня. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С раннего утра специалисты пропускают поверхностные воды через городскую водосточную сеть. Однако основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости рабочие открывают решетки водоприемных колодцев и включают мощные насосы.

"Под особым вниманием пониженные места и остановки общественного транспорта", – указали в Мосводостоке.

Всего на Москву обрушилось 50 литров дождя на квадратный метр, заявил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, к 09:00 на метеостанции в Тушине зафиксировали 49 миллиметров осадков, то есть 58% от месячной нормы.

При этом на метеостанции ВДНХ выпало 28 миллиметров, или 33% от июльской нормы осадков, а на Балчуге – 39 миллиметров. Но сильнейшие дожди прошли на северо-западе столицы – в Митине было 71,2 миллиметра, а в Зеленограде зафиксировали 91,6 миллиметра осадков, что больше месячной нормы.

"Это почти столитровая бочка воды на квадратный метр", – указал специалист.

Тишковец добавил, что наиболее сильные дожди в Подмосковье затронули Коломну и Новый Иерусалим – 66 и 48 миллиметров соответственно. При этом в Шереметьеве выпал 41 миллиметр осадков, в Немчиновке – 37 миллиметров, во Внукове – 31 миллиметр, а в Домодедове – 24 миллиметра.

"Таким образом, на сегодня месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсеместно, в Подмосковье – перевыполнена (в Новом Иерусалиме почти в два раза)", – резюмировал синоптик.

Дождь в столице не прекратится до конца дня, поэтому для поездок по Москве лучше использовать городской транспорт, сообщает пресс-служба столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"По данным ЦОДД, дорожная ситуация оценивается в 5 баллов. Из-за погодных условий временно перекрыто движение на Шелепихинской набережной в районе дома № 2А, строения 3", – говорится в сообщении.

Движение восстановили в районе дома № 32, строения 6 в Шмитовском проезде. Интенсивное движение фиксируется на Ярославском шоссе по направлению в центр города, на Третьем транспортном кольце в районе Беговой улицы и на МКАД в районе Каширского шоссе.

Во второй половине понедельника, 21 июля, ожидаются локальные затруднения движения в центре Москвы и на вылетных магистралях в сторону Подмосковья. За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля.

"Будьте аккуратными: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения", – призвали в ЦОДД.

Сильный ливень с грозой обрушился на Москву утром 21 июля. Это стало причиной возможных задержек наземного общественного транспорта. В частности, из-за непогоды могут быть изменены некоторые маршруты. Жителей и гостей города призвали внимательно следить за объявлениями водителей.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и в Подмосковье до 21:00 21 июля. В городе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а местами не исключена гроза с градом.

Температура воздуха днем составит от 24 до 26 градусов, а атмосферное давление будет в районе 741 миллиметра ртутного столба. Ночью температура в столице может понизиться до 16 градусов.

