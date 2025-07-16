Редкий вид облаков появился в Москве из-за гроз и жары

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Редкие для Центральной России облака мамматусы появились в Московском регионе из-за частых гроз и жаркой погоды, рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

Специалист уточнила, что таким облакам свойственна "мешковатая" форма. Их появление связано с резкими перепадами температуры и говорит о сильной турбулентности и нестабильности в атмосфере.

"Мамматусы, или вымеобразные облака, – редкие мешкообразные структуры, свисающие с нижней кромки мощных кучево-дождевых облаков. Согласно классификации Всемирной метеорологической организации, это не отдельная разновидность облака, а его дополнительный элемент", – передает слова ученого Агентство "Москва".

Такое явление чаще видят жители средних широт, уточнила Золина и добавила, что прямой угрозы данные облака не представляют. Они могут обозначить риск для авиации и экстремальные погодные явления, в том числе град, резкое усиление или сдвиг ветра.

Мамматусы формируются в результате спуска холодного воздуха, в то время как обычные облака образуются из-за подъема теплого воздуха. Необычное явление нередко можно увидеть у основания кучево-дождевых облаков, но они также могут располагаться под высокослоистыми и перистыми облаками, а также под облаками вулканического пепла, подчеркнула специалист.

"Вымеобразные облака часто являются предвестниками надвигающегося шторма или грозы", – предупредила Золина.

Как ранее отметили синоптики, в среду, 16 июля, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и дождем. Местами также возможна гроза с градом. Температура воздуха днем в столице будет в пределах 25–27 градусов. При этом скорость северо-восточного и восточного ветра составит 5–10 метров в секунду, а во время грозы возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы действует в городе до 00:00 16 июля. Аналогичное предупреждение распространилось на Московскую область.