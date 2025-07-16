Облачная погода с грозой и градом ожидается в Москве 16 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и дождем прогнозируется в Москве в среду, 16 июля. Местами возможна гроза с градом, информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.

Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 13 градусов, по области – до 11 градусов.

15 июля в некоторых районах Москвы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировали на севере города – до 85 миллиметров. На востоке Москвы выпало до 75 миллиметров, на юго-востоке – до 66 миллиметров, а на северо-востоке – до 64 миллиметров.

Специалисты Мосводостока расчистили столичные улицы от последствий непогоды. Аварийные бригады своевременно приезжали на места, где временно скапливалась вода, для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть.