16 июля, 06:15Общество
Облачная погода с грозой и градом ожидается в Москве 16 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода с прояснениями и дождем прогнозируется в Москве в среду, 16 июля. Местами возможна гроза с градом, информирует Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 25 до 27 градусов, в Подмосковье – от 23 до 28 градусов.
Северо-восточный и восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.
Ночью температура в Москве понизится до 13 градусов, по области – до 11 градусов.
15 июля в некоторых районах Москвы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировали на севере города – до 85 миллиметров. На востоке Москвы выпало до 75 миллиметров, на юго-востоке – до 66 миллиметров, а на северо-востоке – до 64 миллиметров.
Специалисты Мосводостока расчистили столичные улицы от последствий непогоды. Аварийные бригады своевременно приезжали на места, где временно скапливалась вода, для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть.
Вероятность грозовых дождей в столице сохранится вплоть до 18 июля