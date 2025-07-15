Специалисты "Мосводостока" расчистили улицы Москвы от последствий непогоды

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Специалисты "Мосводостока" расчистили столичные улицы от последствий непогоды, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что аварийные бригады своевременно приезжали на места, где временно скапливалась вода, для пропуска поверхностного стока в водосточную сеть.

"В связи с обилием воды, обрушившейся на город, понадобилось некоторое время, чтобы она самотеком уходила в водоприемные колодцы", – говорится в сообщении.

При этом на некоторых адресах сотрудникам "Мосводостока" пришлось применить специализированную откачивающую технику, а также мощные насосные установки.

"В настоящее время все поступившие заявки отработаны, помех для движения автотранспорта и горожан нет", – заключили в ведомстве.

Во вторник, 15 июля, в некоторых районах столицы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировали на севере города – до 85 миллиметров. На востоке Москвы выпало до 75 миллиметров, на юго-востоке – до 66 миллиметров, а на северо-востоке – до 64 миллиметров.

Синоптик Евгений Тишковец предупреждал, что в течение этой недели на городские улицы прольется от 1,5 до 2 ведер дождевой воды на квадратный метр, то есть пятая часть от месячной нормы осадков. Кроме того, до 00:00 16 июля в Москве действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.