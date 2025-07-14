Молния ударила в частные дома в Москве и Подмосковье, спровоцировав пожары

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В столице и Подмосковье молния ударила в частные дома, спровоцировав пожары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Молния ударила в частные дома в Новой Москве, в Краснопахорском районе, в подмосковных Красногорске и Истре", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в Краснопахорском районе столицы загорелась кровля частного дома. Пожарные ликвидируют возгорание. На месте происшествия работают 22 человека и 5 единиц техники.

В МЧС отмечали, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули два человека, никто из них не пострадал.