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14 июля, 18:36

Происшествия

Кровля частного дома загорелась в Новой Москве

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Кровля частного дома загорелась в Краснопахорском районе столицы. Пожарные ликвидируют возгорание, сообщает пресс-служба управления МЧС Москвы.

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули два человека, никто из них не пострадал", – добавили в ведомстве.

В данный момент на месте происшествия работают 22 человека и 5 единиц техники.

До этого на севере Москвы загорелись 8 машин. Пламя распространилось на 40 квадратных метров, но позже огонь ликвидировали. В результате никто не пострадал.

По предварительной версии, первым загорелся автомобиль Ford. Уточняется, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки в одной из машин.

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