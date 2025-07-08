Причиной возгорания 8 авто на севере Москвы могло стать замыкание проводки

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Причиной возгорания восьми машин на севере Москвы, предварительно, могло стать короткое замыкание электропроводки в одной из них. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что первым загорелся автомобиль Ford. Полицейские в настоящее время работают над установкой всех причин произошедшего.

О ЧП стало известно утром 8 июля. Автомобили вспыхнули во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре.

Пожар был потушен оперативно прибывшими на место 8 сотрудниками и 2 единицами техники МЧС на площади 40 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.