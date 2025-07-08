08 июля, 09:42Происшествия
На севере Москвы загорелись 8 автомобилей
Пожар произошел во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров.
В результате случившегося никто не пострадал. На месте были задействованы 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.
Ранее на парковке в подмосковном селе Акулове загорелись 13 автомобилей. Пожарным удалось локализовать открытое горение.
По данным прокуратуры, очаг возгорания был расположен в первом ряду. Ведомство проконтролирует установление причин пожара, а также ход и результаты проверки, которая проводится по факту произошедшего.