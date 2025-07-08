На севере Москвы загорелись 8 автомобилей

На севере Москвы загорелись 8 машин. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли оперативно потушить пламя, которое распространилось на площади 40 квадратных метров.

В результате случившегося никто не пострадал. На месте были задействованы 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Ранее на парковке в подмосковном селе Акулове загорелись 13 автомобилей. Пожарным удалось локализовать открытое горение.

По данным прокуратуры, очаг возгорания был расположен в первом ряду. Ведомство проконтролирует установление причин пожара, а также ход и результаты проверки, которая проводится по факту произошедшего.