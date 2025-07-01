01 июля, 13:01Происшествия
13 автомобилей сгорели на парковке в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"
На парковке в Московской области сгорели 13 автомобилей, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Пожар произошел в ночь на вторник, 1 июля, на автомобильной стоянке, расположенной на Новой улице в селе Акулове. По данным ведомства, прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС удалось локализовать открытое горение легковых автомобилей.
По предварительным сведениям, очаг находился в первом ряду. Одинцовская городская прокуратура проконтролирует выяснение причин пожара, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.
Ранее два автомобиля загорелись на парковке на Волжском бульваре в Москве. По данным СМИ, в результате произошедшего пострадал еще один автомобиль. Кроме того, выяснилось, что одна из сгоревших машин принадлежит службе каршеринга.
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