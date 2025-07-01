13 автомобилей сгорели на парковке в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

На парковке в Московской области сгорели 13 автомобилей, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Пожар произошел в ночь на вторник, 1 июля, на автомобильной стоянке, расположенной на Новой улице в селе Акулове. По данным ведомства, прибывшим к месту происшествия сотрудникам МЧС удалось локализовать открытое горение легковых автомобилей.

По предварительным сведениям, очаг находился в первом ряду. Одинцовская городская прокуратура проконтролирует выяснение причин пожара, а также ход и результаты проверки, проводимой по факту случившегося.

Ранее два автомобиля загорелись на парковке на Волжском бульваре в Москве. По данным СМИ, в результате произошедшего пострадал еще один автомобиль. Кроме того, выяснилось, что одна из сгоревших машин принадлежит службе каршеринга.

