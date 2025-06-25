Грузовик загорелся на трассе М-12 в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Грузовик столкнулся с автомобилем, опрокинулся и загорелся на 62-м километре автодороги М-12 в сторону Москвы в Ногинске. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло около 19:15 25 июня. Водитель, управляя грузовым автомобилем, совершил столкновение с внедорожником, который остановился по причине неисправности. После этого грузовик опрокинулся и произошло его возгорание.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ, последствия аварии уже ликвидированы, огнеборцы потушили пожар на 12 квадратных метрах. Один пострадавший был передан врачам.

На месте случившегося работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено.

Ранее два автомобиля загорелись на парковке на Волжском бульваре, доме 3, в Москве. По предварительной информации, в результате возгорания пострадал еще один автомобиль. Также СМИ указали, что одна из сгоревших машин принадлежит службе каршеринга.

