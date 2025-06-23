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23 июня, 11:54

Происшествия

Автомобиль сгорел в Лефортовском тоннеле в Москве

Видео: телеграм-канал Baza

Машина сгорела в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте работали оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

В столичном Дептрансе сообщали, что из-за инцидента движение по внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) было перекрыто. Именно поэтому водителей просили выбирать альтернативные маршруты. Однако в настоящее время движение на данном участке восстановлено.

Ранее машина загорелась на внешней стороне Садового кольца в районе Большой Сухаревской площади, недалеко от дома 3. Из-за случившегося движение в районе места ЧП было перекрыто.

К месту происшествия также были направлены машины скорой помощи и сотрудники Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП). Однако выяснилось, что водитель в результате случившегося не пострадал.

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