РИА Новости: Tesla сгорела на севере Москвы

На севере Москвы сгорел автомобиль Tesla, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

По его словам, ЧП произошло около 15:30 по московскому времени на Ходынском бульваре. Также собеседник агентства уточнил, что прибывшие пожарные оперативно потушили открытое горение, благодаря чему площадь пожара не превысила трех квадратных метров.

При этом информации о пострадавших в инциденте не поступало, добавил он.

Ранее на стоянке во Владивостоке сгорели более 20 машин. Возгорание произошло на улице Пихтовой. К моменту прибытия пожарных пламенем были охвачены все стоящие там автомашины. Огонь был потушен на 150 квадратных метрах.

Позже правоохранители выяснили, что причиной стал поджог одного автомобиля. Однако огонь перекинулся и охватил 22 рядом стоящие машины, которые выгорели полностью. В результате было возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Сейчас поджигателя ищут.