Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.

По данным ведомства, возгорание произошло на улице Пихтовой.

"К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных автомашины были охвачены пламенем. Огнем уничтожен 21 автомобиль, 1 поврежден", – сообщили в ведомстве.

Спасателям удалось ликвидировать пожар на 150 квадратных метрах. Обошлось без погибших и пострадавших.

На данный момент специалисты заняты установлением причины пожара и оценкой ущерба.

Ранее машина горела в тоннеле под Калужским шоссе в Москве. Движение на данном участке было перекрыто, на месте пожара работали оперативные службы города. Спустя время движение в тоннеле восстановили. Информация о пострадавших не поступала.