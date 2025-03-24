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Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Более 20 машин сгорели на стоянке во Владивостоке. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в телеграм-канале.
По данным ведомства, возгорание произошло на улице Пихтовой.
"К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных автомашины были охвачены пламенем. Огнем уничтожен 21 автомобиль, 1 поврежден", – сообщили в ведомстве.
Спасателям удалось ликвидировать пожар на 150 квадратных метрах. Обошлось без погибших и пострадавших.
На данный момент специалисты заняты установлением причины пожара и оценкой ущерба.
Ранее машина горела в тоннеле под Калужским шоссе в Москве. Движение на данном участке было перекрыто, на месте пожара работали оперативные службы города. Спустя время движение в тоннеле восстановили. Информация о пострадавших не поступала.
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