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Автомобиль загорелся в тоннеле под Калужским шоссе в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В связи с этим движение на данном участке было перекрыто, поэтому водителям советовали выбирать иные маршруты. Однако спустя время движение в тоннеле удалось восстановить.

На месте были задействованы оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших выясняются.

Ранее автобус, в котором находились 70 пассажиров, загорелся на ходу в башкирском городе Салавате. Возгорание в моторном отсеке на площади 0,5 квадратного метра было оперативно ликвидировано. При этом люди эвакуировались из общественного транспорта самостоятельно, никто не пострадал.

Следователи проводят проверку по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Они допросили свидетелей, водителя автобуса и пассажиров.

