В Башкирии автобус с пассажирами загорелся во время движения

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Автобус, в котором находились 70 пассажиров, загорелся по ходу движения в городе Салавате. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана.

Автобус двигался по улице Первомайской, когда его двигатель загорелся. Специалисты потушили возгорание в моторном отсеке на площади 0,5 квадратного метра.

По данным ведомства, пассажиры эвакуировались самостоятельно, никто не пострадал.

Следователи инициировали проверку по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), сообщает СУ СК по региону в телеграм-канале. Они опрашивают свидетелей, водителя автобуса и пассажиров.

"В ходе проверки действиям водителя автобуса и компании-перевозчика будет дана правовая оценка на предмет соответствия оказываемых услуг установленным законом требованиям и нормам безопасности", – добавило ведомство.

Ранее автобус с шестью пассажирами полностью сгорел в Омске. Инцидент произошел в районе остановки "Поселок Южный" на Новокирпичной улице. Моторный отсек автобуса, следовавшего по маршруту 64, загорелся прямо во время движения. Люди, которые находились в общественном транспорте, успели эвакуироваться.