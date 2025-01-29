Автобус с пассажирами полностью выгорел в Омске

Фото: телеканал "Прокуратор Омской области"

Автобус с шестью пассажирами полностью сгорел в Омске. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 29 января в районе остановки "Поселок Южный" на Новокирпичной улице. Как утверждает ведомство, моторный отсек автобуса, следовавшего по маршруту 64, загорелся прямо во время движения. Люди, которые находились в общественном транспорте, успели эвакуироваться. В результате никто не пострадал.

"Точная причина возгорания будет установлена после проведения соответствующих экспертиз", – уточнили в прокуратуре Омской области.

Ранее грузовые автомобили врезались и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью. Участниками аварии стали четыре фуры, три загорелись. В результате жертв не было, два водителя получили легкие травмы.

