Фуры столкнулись и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА"

Грузовые автомобили врезались и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

"Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы", – пишет пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в субботу, 2 ноября, на 778-м километре автодороги. Участниками аварии на мосту стали 4 фуры, из-за чего загорелись 3 из них. В результате жертв нет, два водителя получили легкие травмы.

Из-за ЧП на дороге отмечались затруднения в движении, поэтому паромная переправа Аракчино – Верхний Услон будет работать до последнего клиента. Об этом в своих соцсетях сообщила администрация переправы.

Возгорание в настоящий момент ликвидировано, а движение по автодороге восстановлено, указали в Госавтоинспекции.

Ранее грузовик врезался с легковым авто и въехал в автобусную остановку в городе Омутнинске Кировской области, из-за чего та была полностью разрушена. В результате пострадали 3 человека, один из них был госпитализирован. О причинах ДТП не сообщалось.

