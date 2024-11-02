02 ноября, 20:44Происшествия
Фуры столкнулись и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью
Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА"
Грузовые автомобили врезались и загорелись на трассе М-7 "Волга" под Казанью, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
"Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы", – пишет пресс-служба ведомства.
ДТП произошло в субботу, 2 ноября, на 778-м километре автодороги. Участниками аварии на мосту стали 4 фуры, из-за чего загорелись 3 из них. В результате жертв нет, два водителя получили легкие травмы.
Из-за ЧП на дороге отмечались затруднения в движении, поэтому паромная переправа Аракчино – Верхний Услон будет работать до последнего клиента. Об этом в своих соцсетях сообщила администрация переправы.
Возгорание в настоящий момент ликвидировано, а движение по автодороге восстановлено, указали в Госавтоинспекции.
Ранее грузовик врезался с легковым авто и въехал в автобусную остановку в городе Омутнинске Кировской области, из-за чего та была полностью разрушена. В результате пострадали 3 человека, один из них был госпитализирован. О причинах ДТП не сообщалось.
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