Фура въехала в автобусную остановку в Кировской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Кировской области"

Грузовик столкнулся с легковым авто и въехал в автобусную остановку в Кировской области, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в субботу, 2 ноября, в 14:50 по московскому времени у дома 81 по улице Коковихина в городе Омутнинске. Водитель грузового авто врезался в Volkswagen Polo, из-за чего последний столкнулся с "КамАЗом".

От удара кирпичная остановка была полностью разрушена, добавили в пресс-службе местного МЧС. Людей под завалами не обнаружено. Всего в результате пострадали три человека, один из них был госпитализирован.

Причины дорожного происшествия устанавливаются.

В конце октября водитель отечественного ВАЗ-2107 попал в аварию в Волгоградской области. По версии правоохранителей, мужчина без прав врезался в опору ЛЭП. В результате автомобилист и трое несовершеннолетних пассажиров были госпитализированы.

