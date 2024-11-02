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02 ноября, 07:02

Происшествия

Дело возбуждено после ДТП со школьным микроавтобусом в пригороде Якутска

Фото: телеграм-канал "Столичная Госавтоинспекция"

По факту ДТП со школьным микроавтобусом в Якутске возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба МВД РФ по Республике Саха (Якутия) сообщила в телеграм-канале.

По данным СУСК России по региону, столкновение микроавтобуса с автомобилем "Тойота Премио" произошло 1 ноября в районе села Тулагино в пригороде Якутска. Согласно предварительной информации, погиб пассажир иномарки, трое детей с незначительными травмами находятся в больнице, где им оказывается медпомощь.

Ранее на заснеженной трассе в Кемеровской области перевернулся автобус. Водитель не справился с управлением из-за сложных метеоусловий. Двери машины оказались заблокированы, поэтому пассажирам пришлось выбираться через окна и аварийные люки. Пострадали 11 человек – им оказали необходимую помощь.

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