Дело возбуждено после ДТП со школьным микроавтобусом в пригороде Якутска

Фото: телеграм-канал "Столичная Госавтоинспекция"

По факту ДТП со школьным микроавтобусом в Якутске возбуждено уголовное дело. Об этом пресс-служба МВД РФ по Республике Саха (Якутия) сообщила в телеграм-канале.

По данным СУСК России по региону, столкновение микроавтобуса с автомобилем "Тойота Премио" произошло 1 ноября в районе села Тулагино в пригороде Якутска. Согласно предварительной информации, погиб пассажир иномарки, трое детей с незначительными травмами находятся в больнице, где им оказывается медпомощь.

Ранее на заснеженной трассе в Кемеровской области перевернулся автобус. Водитель не справился с управлением из-за сложных метеоусловий. Двери машины оказались заблокированы, поэтому пассажирам пришлось выбираться через окна и аварийные люки. Пострадали 11 человек – им оказали необходимую помощь.