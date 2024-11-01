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01 ноября, 07:30

Происшествия

Новости регионов: автобус перевернулся на трассе в Кемеровской области

Новости регионов: автобус перевернулся на трассе в Кемеровской области

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В Кемеровской области на заснеженной трассе перевернулся автобус. Водитель не справился с управлением из-за сложных метеоусловий. Двери машины оказались заблокированы, поэтому пассажирам пришлось выбираться через окна и аварийные люки. Пострадали 11 человек – им оказали необходимую помощь. Известно, что автобус перевозил пассажиров из Новокузнецка в поселок Малиновка.

Между тем на Кубани водитель "Лады Приоры" пошел на обгон, но не выдержал боковой интервал и зацепил другую "Приору". От удара обе легковушки слетели с дороги. Виновник ДТП погиб на месте, его пассажира доставили в больницу. Во второй машине никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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