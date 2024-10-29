Автомобиль загорелся на внешней стороне ТТК в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль загорелся на обочине внешней стороны Третьего транспортного кольца (ТТК) в столице, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

ЧП произошло у дома 9 по 7-й Кожуховской улице. Все обстоятельства и информация о пострадавших уточняются. На месте уже работают оперативные службы.

Из-за инцидента в районе ДТП фиксируется затруднение в движении на 4-м километре, граждан просят искать пути объезда. При этом перекрыто движение по двум правым рядам на внешней стороне ТТК.

Ранее на 19-м километре МКАД, в районе Бесединского моста, перевернулся грузовик. Граждан тогда также просили выбирать пути объезда, так как из-за ДТП отмечались затруднения в движении на 4,5 километра.

