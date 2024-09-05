Восемь человек пострадали после ДТП с машиной депутата в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ярославской области"

В Ярославской области автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего восемь человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло 5 сентября в 07:40 на перекрестке улиц Луначарского и Карякинской. По предварительным данным, женщина за рулем машины TANK выезжала с второстепенной дороги и не уступила дорогу автобусу "ПАЗ", который ехал по главной дороге. В результате восемь человек пострадали, включая водителей автомобиля и автобуса, а также шесть пассажиров общественного транспорта. Всех их доставили в больницу.

Депутат Ярославской областной думы Марина Степанова рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что она вошла в число пострадавших в результате ДТП, поскольку находилась за рулем автомобиля TANK. Сейчас женщина находится в больнице.

"В настоящее время по факту происшествия проводятся проверочные мероприятия компетентными органами. Искренне желаю скорейшего выздоровления и восстановления пострадавшим", – уточнила она, добавив, что готова оказать другим пострадавшим в этой аварии необходимую поддержу и помощь.

Степанова также сообщила, что прошла медосвидетельствование и алкоголя в ее крови не было обнаружено, а административных задолженностей она не имеет.

Ранее ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО. В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.

