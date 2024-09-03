Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области

Водитель бензовоза погиб в ДТП в Тверской области, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В Калининском районе на 187-м километре трассы М-11 "Нева" столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. В результате вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали последствия аварии.

"К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали", – говорится в сообщении.

Ранее ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО.

В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.

