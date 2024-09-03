03 сентября, 20:47Происшествия
Водитель бензовоза погиб в ДТП на трассе М-11 "Нева" в Тверской области
В Калининском районе на 187-м километре трассы М-11 "Нева" столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. В результате вспыхнул пожар. Спасатели оперативно ликвидировали последствия аварии.
"К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали", – говорится в сообщении.
Ранее ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО.
В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.
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