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02 сентября, 18:14

Происшествия

Два автомобиля столкнулись на ТТК в районе Андреевского моста

Фото: depositphotos/Emevil

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в районе Андреевского моста, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы города.

Движение в районе происшествия затруднено, в связи с чем автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Накануне вечером ДТП с участием грузовика и служебного автобуса произошло на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО. В результате аварии пострадали пятеро, еще один человек погиб. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.

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