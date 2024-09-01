Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в ТиНАО выросло до 5

Фото: пресс-служба департамента ГОЧСиПБ

Число пострадавших в ДТП с грузовиком и служебным автобусом на ЦКАД в ТиНАО выросло до пяти. Об этом департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщил в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что к месту ЧП выслали экстренные службы города, также вылетел дежурный санитарный вертолет Московского авиационного центра. По прибытии спасатели оказали пострадавшим первую помощь и подали водяной ствол для смыва топлива с дороги. По воздуху эвакуировали мужчину, получившего различные травмы, в специализированное медучреждение Москвы. На борту судна пациента сопровождали врачи территориального центра медицины катастроф столицы.

В данный момент последствия аварии ликвидированы.

О ДТП стало известно вечером 1 сентября. Авария случилась на 231-м километре ЦКАД в ТиНАО. Тогда сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем. Установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура ТиНАО.