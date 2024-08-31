В Лефортовском тоннеле столкнулись четыре автомобиля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Из-за аварии движение по внешней стороне ТТК было затруднено, там были заняты две полосы из трех. Сейчас движение восстановлено.

Вечером 29 августа в микрорайоне Дзержинский женщина на легковом Hyundai наехала на 9-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок был госпитализирован в медучреждение, где от полученных травм скончался.

До этого на улице Удальцова в районе дома 60 автомобиль сбил ребенка на самокате, который ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.