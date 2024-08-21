Автомобиль сбил ребенка на самокате на западе Москвы

Ребенок пострадал в результате ДТП на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Удальцова в районе дома 60. Водитель за рулем Nissan наехала на мальчика, который на механическом самокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На месте происшествия задействованы сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

"Прокуратура Западного административного округа контролирует установление обстоятельств ДТП", – уточнила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ход и результаты проверки проконтролирует прокуратура округа. В Госавтоинспекции Москвы напомнили родителям, что дети должны соблюдать основные меры предосторожности при передвижении на самокате, в том числе спешиваться перед переходом дороги.

Недавно два ребенка получили травмы в ДТП на западе Москвы. Так, на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы водитель Mitsubishi наехал на двух детей, переходящих проезжую часть в неположенном месте. В результате 6-летнюю девочку и ее 17-летнюю сестру госпитализировали.

