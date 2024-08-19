Автомобиль сбил двух сестер на западе Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Два ребенка получили травмы в ДТП на западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Предварительно, на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы водитель Mitsubishi наехал на двух детей, переходящих проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП 6-летнюю девочку и ее 17-летнюю сестру госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Ранее в районе подмосковного Раменского столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, четверо пострадали. По данным Госавтоинспекции, водитель Ford выехал на встречную полосу дороги и врезался в Lexus. Среди пострадавших оказались двое детей, они доставлены в больницу.

До этого два человека получили травмы в массовой аварии на 45-м километре МКАД. В машины, стоящие на съезде, на полной скорости врезался самосвал. От сильного удара автомобили вынесло на соседние полосы, а грузовик занесло на обочину. Пострадавших увезли в больницу.