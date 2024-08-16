ТАСС: пьяный водитель протаранил шлагбаум во двор и устроил стрельбу в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Пьяный водитель автомобиля Ford протаранил шлагбаум во двор жилого дома на севере Москвы, после чего устроил стрельбу, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, никто не пострадал. Собеседник агентства также отметил, что мужчина, сидевший за рулем машины, был в нетрезвом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя. В настоящее время ведется работа по установлению оружия, из которого он стрелял.

Ранее несколько человек устроили конфликт со стрельбой после дорожно-транспортного происшествия на Кавказском бульваре в Москве.

Следствие считает, что один из участников инцидента использовал травматическое оружие. Установлением всех обстоятельств произошедшего занимаются сотрудники Нагатинской межрайонной прокуратуры.