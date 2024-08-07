Суд избрал меру пресечения мужчине за стрельбу по самокатчикам на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Симоновский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий Сергею Еремину, которого обвиняют в стрельбе по самокатчикам на юге Москвы. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Мера пресечения избрана мужчине сроком на 2 месяца, до 5 октября 2024 года. Следователи считают, что обвиняемый из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил в сторону потерпевших, нарушил общественный порядок, а также нанес телесные повреждения самокатчикам.

Конфликт произошел вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. По версии обвиняемого, он выстрелил только один раз в воздух. Причиной своего поступка Еремин назвал инцидент с самокатчиками. Те, по его словам, врезались в его жену и друга.

