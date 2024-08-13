13 августа, 19:28Происшествия
Водитель сбил женщину на тротуаре и врезался в здание кофейни на Бауманской улице
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Женщина-водитель автомобиля не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила девушку на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла в районе дома 50/12. Водитель автомобиля Kaiyi также врезалась в здание. В результате ДТП пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Как уточняет ТАСС, машина врезалась в здание кофейни. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.
Немногим ранее в районе дома 46 на Липецкой улице в Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса е80. Предварительно установлено, что водитель грузовика не уступил дорогу при развороте и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.
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