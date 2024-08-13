Водитель сбил женщину на тротуаре и врезался в здание кофейни на Бауманской улице

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Женщина-водитель автомобиля не справилась с управлением, выехала на тротуар и сбила девушку на Бауманской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла в районе дома 50/12. Водитель автомобиля Kaiyi также врезалась в здание. В результате ДТП пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Как уточняет ТАСС, машина врезалась в здание кофейни. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося.

Немногим ранее в районе дома 46 на Липецкой улице в Москве произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса е80. Предварительно установлено, что водитель грузовика не уступил дорогу при развороте и столкнулся с рейсовым автобусом. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.

