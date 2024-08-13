13 августа, 17:43Происшествия
Грузовик въехал в автобус на Липецкой улице в Москве
Происшествие случилось примерно в 16:40 по московскому времени. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу при развороте и допустил столкновение с рейсовым автобусом.
В результате аварии пострадал пассажир автобуса. Сейчас он получает медицинскую помощь. В свою очередь, сотрудники ГАИ устанавливают причины происшествия.
Из-за ДТП ограничено движение по двум полосам на участке Липецкой улицы в районе дома 46. Столичный Дептранс рекомендовал при движении в сторону МКАД выбирать для объезда Проектируемый проезд № 5108 и Бирюлевскую улицу.
Ранее во Владимире автомобиль без водителя сбил группу детей в возрасте 7–8 лет. Инцидент произошел на улице Мира. Припаркованный рядом с тротуаром "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам. В результате ЧП в больницу для осмотра были доставлены семеро детей.
До этого в Амурской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях. Водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения ему не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.