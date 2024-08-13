Грузовик въехал в автобус на Липецкой улице в Москве

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ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутного автобуса е80 произошло в районе дома 46 на Липецкой улице в Москве, сообщила пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

Происшествие случилось примерно в 16:40 по московскому времени. По предварительной информации, водитель грузового автомобиля не уступил дорогу при развороте и допустил столкновение с рейсовым автобусом.

В результате аварии пострадал пассажир автобуса. Сейчас он получает медицинскую помощь. В свою очередь, сотрудники ГАИ устанавливают причины происшествия.

Из-за ДТП ограничено движение по двум полосам на участке Липецкой улицы в районе дома 46. Столичный Дептранс рекомендовал при движении в сторону МКАД выбирать для объезда Проектируемый проезд № 5108 и Бирюлевскую улицу.

Ранее во Владимире автомобиль без водителя сбил группу детей в возрасте 7–8 лет. Инцидент произошел на улице Мира. Припаркованный рядом с тротуаром "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам. В результате ЧП в больницу для осмотра были доставлены семеро детей.

До этого в Амурской области грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожных путях. Водитель легковушки выехал на пути прямо перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения ему не удалось. В результате ДТП никто не пострадал.

