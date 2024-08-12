Автомобиль без водителя сбил детей во Владимире

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Владимирской области"

Во Владимире автомобиль без водителя сбил детей в возрасте 7–8 лет, которые находились на тротуаре. Об этом сообщает УМВД РФ по региону на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Мира. Припаркованный рядом с тротуаром "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам.

В результате ЧП в больницу для осмотра были доставлены семеро детей. На месте произошедшего работали сотрудники Госавтоинспекции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее в Подольске мужчина на автомобиле сбил женщину с ребенком возле поликлиники. По версии следствия, мужчина был в состоянии опьянения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Следователи завели уголовное делу из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.