Два человека пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источники.

По данным агентства, инцидент произошел днем 21 июня на Волоколамском шоссе. Маршрутка на скорости врезалась в отбойник. В результате ДТП травмы получили два человека: у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Последнюю доставили в больницу на вертолете.

Сейчас на месте ДТП задействованы экстренные службы, детали выясняются.

Ранее водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил девушку 2001 года рождения на улице Вертолетчиков в Москве, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

