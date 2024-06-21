21 июня, 12:29Происшествия
Два человека пострадали в результате ДТП с маршрутным такси в Москве
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки на северо-западе Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источники.
По данным агентства, инцидент произошел днем 21 июня на Волоколамском шоссе. Маршрутка на скорости врезалась в отбойник. В результате ДТП травмы получили два человека: у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Последнюю доставили в больницу на вертолете.
Сейчас на месте ДТП задействованы экстренные службы, детали выясняются.
Ранее водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил девушку 2001 года рождения на улице Вертолетчиков в Москве, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.
ДТП произошло при въезде в Павшинскую пойму