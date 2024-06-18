Внедорожник насмерть сбил девушку на улице Вертолетчиков в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил девушку на улице Вертолетчиков в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, в момент аварии девушка 2001 года рождения переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм.

Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее водитель автомобиля Nissan насмерть сбил пешехода на внутренней стороне Садового кольца в Москве. Предварительно, пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

До этого суд принял решение об аресте водителя, сбившего пешеходов на тротуаре в Благовещенске, на два месяца. В рамках заседания обвиняемый признал свою вину.