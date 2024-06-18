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Происшествия

Автомобиль насмерть сбил пешехода на Садовом кольце

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Nissan насмерть сбил пешехода на внутренней стороне Садового кольца в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительный данным, авария произошла вечером 17 июня на Большом Краснохолмском мосту. Пешеход переходил дорогу в неустановленном для этого месте. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд принял решение об аресте водителя, сбившего пешеходов на тротуаре в Благовещенске, на два месяца. В рамках заседания обвиняемый признал свою вину.

До этого депутат Госдумы Алексей Езубов и еще один мужчина были госпитализированы после аварии в районе подмосковной Истры.

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