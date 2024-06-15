Суд арестовал сбившего пешеходов в Благовещенске

Фото: Следственное управление СК России по Амурской области

Суд принял решение об аресте водителя, сбившего пешеходов на тротуаре в Благовещенске, на два месяца. В рамках заседания обвиняемый признал свою вину.

"Заключить под стражу Бакарюкина Евгения Владимировича <...> сроком на два месяца до 14 августа", – передает РИА Новости слова судьи.

Смертельное ДТП произошло в пятницу, 14 июня. Водитель выехал на тротуар с проезжей части и врезался в пешеходов. Это случилось на въезде в город со стороны села Чигири. Мужчина с признаками опьянения превысил разрешенную скорость и не справился с управлением.

В больницу оперативно доставили семь пострадавших, трое погибли, среди них двое детей. Как утверждают СМИ, ночью в медучреждении скончались еще двое.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Региональная прокуратура организовала проверку.

Некоторые источники сообщают, что водитель приобрел автомобиль меньше месяца назад. Журналисты выяснили, что мужчина купил автомобиль Suzuki Solio 22 мая и с этого момента ни разу не попадал в аварии и не получал штрафов.

