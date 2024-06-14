Сбивший толпу людей в Благовещенске водитель купил машину месяц назад

Фото: телеграм-канал "Следком"

Водитель Евгений Бакарюкин, который сбил людей на тротуаре в Благовещенске, приобрел автомобиль меньше месяца назад, выяснили в "Газете.ру".

Мужчина купил автомобиль Suzuki Solio 22 мая и с этого момента ни разу не попадал в аварии и не получал штрафов, добавили в издании.

Между тем RT передает, что Бакарюкин раньше имел свое ИП и занимался междугородними и внутригородскими пассажирскими перевозками.

Водитель сбил пешеходов, выехав на тротуар с проезжей части 14 июня примерно в 20:00 по местному времени (14:00 по московскому). ДТП произошло на въезде в город со стороны села Чигири. Мужчина превысил разрешенную скорость и не справился с управлением.

В результате происшествия в больницу были доставлены семь человек, еще трое погибли. Среди них двое детей.

Губернатор Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования семьям погибших. Он также рассказал, что водителя уже задержали. По его словам, он находился за рулем автомобиля в нетрезвом виде. В оперативных службах уточнили, что он жив, но получил незначительные травмы.

Следователи завели уголовное дело по факту смертельного ДТП. Прокуратура Амурской области также проводит проверку по факту случившегося.

