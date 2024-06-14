РИА Новости: автомобиль врезался в толпу прохожих в Благовещенске

Фото: телеграм-канал "ДПС контроль Благовещенск"

Машина на высокой скорости заехала с проезжей части на тротуар и сбила пешеходов в Благовещенске. В результате несколько человек пострадали, сообщили очевидцы РИА Новости.

Происшествие случилось примерно в 20:00 (14:00 по московскому времени) на улице Василенко перед поворотом на улицу Воронкова. На кадрах, размещенных в соцсетях, видно, как минивэн сбивает людей. В тот момент на тротуаре находилось не менее девять человек.

По данным очевидцев, погибли не менее 5–6 пешеходов, еще двое выжили. Свидетели произошедшего предположили, что водитель мог быть пьян. Его автомобиль полностью разбит, у нее вырвало колесо.

В ТАСС со ссылкой на оперативные службы заявили, что водитель минивэна жив, однако он получил незначительные травмы. Сейчас мужчина находится на месте происшествия.

В свою очередь, прокуратура Амурской области сообщила, что уже организовала проверку по факту ДТП. Сейчас на месте происшествия работает прокурор Благовещенского района Елена Бажал.

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