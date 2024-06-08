Около 10 человек пострадали при столкновении автобуса с "Камазом" под Петербургом

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Около 10 человек пострадали в результате аварии, при которой рейсовый автобус столкнулся с "Камазом". ДТП произошло на автодороге "Сосновый Бор – Санкт-Петербург" 8 июня в 16:36, рассказали сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"На перекрестке Красная Горка произошло столкновение рейсового автобуса с автомобилем "Камаз". По предварительным данным, в результате ДТП пострадали около 10 человек", – говорится в телеграм-канале полицейских.

Сотрудники полиции приступили к проверке обстоятельств случившегося. Других подробностей происшествия на данный момент не приводится.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Кемерова принял решение отправить под стражу на два месяца директора электротранспортной компании Павла Мальцева по делу об аварии с двумя трамваями.

Инцидент произошел утром 6 июня. Число пострадавших в этой аварии к настоящему времени составляет более 140 человек. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

В связи с данной аварией СК РФ завел уголовные дела по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. При этом 7 июня следователями было возбуждено третье уголовное дело по статье о халатности.