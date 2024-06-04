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Два автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте уже работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.
Движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что пассажирка легкового автомобиля скончалась в ДТП на 78-м километре Симферопольского шоссе под Чеховом. Еще два пассажира авто пострадали и были госпитализированы.
До этого два автомобиля столкнулись на пересечении Рузской и улицы Покрышкина, в районе дома 1. В результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу.
Массовое ДТП произошло на 56-м километре МКАД