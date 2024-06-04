Два автомобиля столкнулись на внешней стороне ТТК в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Лефортовском тоннеле. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы. Обстоятельства аварии и информация о возможных пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что пассажирка легкового автомобиля скончалась в ДТП на 78-м километре Симферопольского шоссе под Чеховом. Еще два пассажира авто пострадали и были госпитализированы.

До этого два автомобиля столкнулись на пересечении Рузской и улицы Покрышкина, в районе дома 1. В результате ДТП одна из машин перевернулась на крышу.