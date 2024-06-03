Один человек погиб в ДТП на Симферопольском шоссе под Чеховом

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Пассажирка легкового автомобиля скончалась в ДТП на 78-м километре Симферопольского шоссе под Чеховом. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной прокуратуры.

"По предварительной информации, сегодня днем на 78-м километре Симферопольского шоссе произошло столкновение грузового автомобиля, двух внедорожников и мотоцикла", – говорится в сообщении.

Два пассажира легкового автомобиля пострадали и были госпитализированы.

Чеховская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП и ожидает возбуждения уголовного дела.

До этого два подростка погибли в результате ДТП в Красноярском крае. 14-летний подросток, находясь за рулем ГАЗ-3110, не справился с его управлением. Вместе с ним в аварии погиб 13-летний пассажир.

