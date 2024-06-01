Министр здравоохранения Камчатского края пострадал в ДТП

Фото: телеграм-канал SHOT

Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков и еще два человека пострадали в ДТП, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Гашков находится в тяжелом состоянии. Он получил перелом ребер и перелом костей таза. Водитель служебного автомобиля, в котором находился министр, а также заместитель начальника отдела по развитию здравоохранения Минздрава Камчатского края Денис Федотов получили незначительные травмы. Всех троих доставили в Камчатскую краевую больницу

ДТП произошло на участке автодороги Начики-Кавалерское – Усть-Большерецк. Чиновники находились в рабочей поездке в Усть-Большерецком муниципальном районе для решения вопросов, связанных с лекарственным обеспечением местных жителей. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее 15 человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в провинции Лимпопо в ЮАР. Из них 14 – были пассажирами микроавтобуса. В числе жертв и водитель грузовика. Уточняется, что в микроавтобусе были учителя и госслужащие.