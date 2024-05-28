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28 мая, 18:16

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SABC: 15 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в ЮАР

Пятнадцать человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в ЮАР

Фото: 123RF/bizhamox

15 человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в провинции Лимпопо в ЮАР. Об этом сообщает радиостанция SABC.

"Погода была довольно холодной и туманной <...> Поэтому, когда такси (маршрутный микроавтобус. – Прим. ред.) попыталось проехать в сторону Богума, а грузовик – в сторону города Полокване, они столкнулись", – говорится в сообщении.

В числе погибших оказались 14 пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика. В микроавтобусе были учителя и госслужащие, передало радио.

Ранее 11 человек погибли в результате цепной аварии в Турции. ДТП произошло на автомагистрали в провинции Мерсин на юго-востоке страны. Одной из версий ДТП сочли нарушение правил обгона в условиях скользкой дороги.

Новости мира: одиннадцать человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции

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