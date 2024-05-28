SABC: 15 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в ЮАР

28 мая, 18:16Происшествия
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15 человек погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика в провинции Лимпопо в ЮАР. Об этом сообщает радиостанция SABC.
"Погода была довольно холодной и туманной <...> Поэтому, когда такси (маршрутный микроавтобус. – Прим. ред.) попыталось проехать в сторону Богума, а грузовик – в сторону города Полокване, они столкнулись", – говорится в сообщении.
В числе погибших оказались 14 пассажиров микроавтобуса и водитель грузовика. В микроавтобусе были учителя и госслужащие, передало радио.
Ранее 11 человек погибли в результате цепной аварии в Турции. ДТП произошло на автомагистрали в провинции Мерсин на юго-востоке страны. Одной из версий ДТП сочли нарушение правил обгона в условиях скользкой дороги.
Новости мира: одиннадцать человек погибли в ДТП на юго-востоке Турции