DHA: туристы пострадали в Анталье при столкновении двух джипов

02 мая, 16:17Происшествия
Фото: depositphotos/fransz
Два джипа столкнулись в турецкой Анталье, сообщает агентство DHA.
В результате аварии пострадали 16 человек, 13 из которых – туристы. Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.
По предварительным данным, один джип врезался в бетонный столб на обочине и перевернулся на бок. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.
Ранее авария с участием 15 легковых автомобилей и грузовика произошла в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Один человек погиб, еще одного доставили в больницу. Причиной случившегося стали экстремальные погодные условия с градом.
До этого в результате крупной аварии на северо-западе Турции пострадали 59 человек. Еще как минимум 11 человек погибли, все они являлись гражданами Турции.
Пятерых российских туристов госпитализировали после аварии в Турции