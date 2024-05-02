DHA: туристы пострадали в Анталье при столкновении двух джипов

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Два джипа столкнулись в турецкой Анталье, сообщает агентство DHA.

В результате аварии пострадали 16 человек, 13 из которых – туристы. Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние одного человека оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, один джип врезался в бетонный столб на обочине и перевернулся на бок. В настоящее время ведется расследование причин произошедшего.

Ранее авария с участием 15 легковых автомобилей и грузовика произошла в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Один человек погиб, еще одного доставили в больницу. Причиной случившегося стали экстремальные погодные условия с градом.

До этого в результате крупной аварии на северо-западе Турции пострадали 59 человек. Еще как минимум 11 человек погибли, все они являлись гражданами Турции.