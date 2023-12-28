Минздрав Турции сообщил о 59 пострадавших в ДТП на северо-западе страны

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В результате крупной аварии на северо-западе Турции пострадали 59 человек, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин на своей странице в соцсети X.

По его словам, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы 30 машин скорой помощи. Еще 10 человек погибли.

До этого губернатор Сакарьи Яшар Карадениз сообщал об 11 погибших. Все они являются гражданами Турции.

ДТП произошло утром в 04:36 на шоссе Сакарья "Мармара северная" в районе Текелер. Участниками аварии стали три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства. Причиной стал плотный туман, из-за которого видимость была практически нулевой. Часть погибших – это люди, которые после первого столкновения вышли на трассу и были сбиты другими транспортными средствами.