28 декабря, 10:58Происшествия
Минздрав Турции сообщил о 59 пострадавших в ДТП на северо-западе страны
Фото: trthaber.com
В результате крупной аварии на северо-западе Турции пострадали 59 человек, сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин на своей странице в соцсети X.
По его словам, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницы 30 машин скорой помощи. Еще 10 человек погибли.
До этого губернатор Сакарьи Яшар Карадениз сообщал об 11 погибших. Все они являются гражданами Турции.
ДТП произошло утром в 04:36 на шоссе Сакарья "Мармара северная" в районе Текелер. Участниками аварии стали три автобуса, грузовик и еще три транспортных средства. Причиной стал плотный туман, из-за которого видимость была практически нулевой. Часть погибших – это люди, которые после первого столкновения вышли на трассу и были сбиты другими транспортными средствами.
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