Почти половина погибших в ДТП под Венецией были украинскими туристами

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Власти Венеции установили личности всех погибших в результате падения автобуса с 10-метровой эстакады на севере Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным властей, среди жертв – девять украинцев, четверо румын, трое немцев, двое португальцев, гражданин Хорватии, ЮАР и водитель автобуса – итальянец.

Прокуратура Венеции открыла расследование по факту происшествия, дело квалифицировано как убийство на дороге нескольких человек. Одной из основных версий следователей является внезапное недомогание водителя.

В результате инцидента погибшим числится 21 человек, из которых двое детей. 18 человек получили ранения, среди них есть несовершеннолетние. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

В свою очередь, венецианские власти заявили, что всего в автобусе находились 39 человек, включая 40-летнего итальянского водителя, который погиб.

Автокатастрофа произошла накануне в районе Венеции. Автобус упал возле железнодорожной станции с высоты 10 метров на электрические провода и загорелся. В связи со случившимся премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила соболезнования от имени правительства.

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