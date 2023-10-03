Более 20 человек погибли в результате падения автобуса с эстакады в Италии

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По меньшей мере 21 человек погиб и 12 получили ранения в результате падения автобуса в Италии. Об этом сообщает агентство ANSA.

Уточняется, что автокатастрофа произошла в районе Венеции, автобус упал возле железнодорожной станции с высоты 10 метров на электрические провода и загорелся.

По данным итальянских властей, автобус был частным, его назначение сейчас выясняется. Спасатели продолжают операцию по спасению и поиску людей, некоторых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Местные СМИ сообщают, что среди погибших двое детей.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уже выразила соболезнования от имени правительства.

Ранее сообщалось, что школьный автобус в британском графстве Чешир перевернулся после столкновения с машиной. По данным прессы, несколько человек получили травмы.

СМИ писали, что автобус вез десятки учеников из двух школ. В пожарно-спасательной службе информировали, что на территорию ЧП была отправлена воздушная скорая помощь. Одна пассажирка получила серьезные травмы и была госпитализирована.



Рейсовый автобус рухнул с моста на проезжую часть в Италии