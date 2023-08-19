Женщина за рулем автомобиля насмерть сбила ребенка в Нижегородской области

Фото: Следственный комитет РФ

Женщина за рулем автомобиля сбила двух детей в Дзержинске Нижегородской области, в результате аварии один ребенок погиб. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

ДТП случилось в 18:30 18 августа на проспекте Ленина.

"Водитель-женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения). Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение", – отметило ведомство.

Позже девочка скончалась. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии.

Ранее стало известно, что прокуратура Москвы направила в суд дело молодого человека, который на электросамокате сбил ребенка на востоке города.

Пострадавшая девочка гуляла вместе с бабушкой, когда в нее на полном ходу врезался молодой человек. В результате этого девочка упала на асфальт, ее госпитализировали с переломом черепа.

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