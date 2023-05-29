15:17Происшествия
СК возбудил дело после смерти ребенка-велосипедиста в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту аварии, в которой погиб подросток. Об этом сообщается на сайте СК.
"28 мая 2023 14-летний подросток, управляя велосипедом, двигаясь на участке тротуара, расположенного на Новосходненском шоссе, столкнулся с автомобилем-фурой. В результате подросток получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, а водитель автомобиля-фуры продолжил движение и уехал с места ДТП", – говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось установить личность водителя. Сейчас с ним проводятся следственные мероприятия, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая.
О том, что мужчина насмерть сбил подростка на Новосходненском шоссе, стало известно в воскресенье, 28 мая. ДТП произошло около 15:40. По информации прокуратуры Москвы, подросток направлялся на встречу автомобилям, в результате чего случилось столкновение.
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